محمد بن راشد: تقدمنا في 120 مؤشرا عالميا وتصدرنا العالم في 20 مؤشرا تنمويا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن رغم الجائحة تقدمت دولة الإمارات في 120 مؤشرا عالميا وتصدرت العالم في 20 مؤشرا تنمويا.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «صدر اليوم التقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا.. رغم الجائحة تقدمنا في 120 مؤشر عالمياً.. وتصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي».

وأضاف سموه: «والإمارات ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية والأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها».