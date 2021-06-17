«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع وزارة التخطيط العراقية

أبوظبي (وام)

بحث المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، مع الدكتور ماهر حماد جوهان وكيل وزارة التخطيط العراقية للشؤون الفنية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق في مجال البنية التحتية.

وقال المنصوري، في كلمته خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي: إن الاجتماع يمثل خطوة متقدمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق في مجال البنية التحتية، والتي تمثل نموذجاً فريداً في الشراكة والتكاتف والعمل المشترك القائم على المصالح المتبادلة، ومن جهته أثنى جوهان على عمق العلاقة العراقية الإماراتية، مؤكداً أن الإمارات تمثل نموذجاً متميزاً في مختلف المجالات.