ورشة حول «السلامة في الصيف» بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ورشة افتراضية توعوية حول السلامة في الصيف، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، استهدفت خلالها مشاركة موظفي المؤسسة في مختلف المواقع الخِدمية، وذلك لتعزيز الوعي الوقائي في مجال الوقاية من الحرائق خلال فترة الصيف دون التعرّض للمخاطر.

وتناولت الورشة التوعوية التي قدّمها مساعد أول سعيد الزيودي التعريف بحملة «وقايتكم غايتنا» التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2021 والتي تهدف إلى نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع لمواجهة المخاطر والتحديات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى التعريف بنظام الحماية الذكي «حصنتك».

كما استعرض الزيودي للمشاركين أهمية أجهزة الإنذار في التنبيه بوجود الخطر ومنع عنصر المفاجأة ودوره في تعزيز سرعة الاستجابة، مما يساهم في إنجاح عملية الإخلاء وبالتالي حماية الأرواح والممتلكات، داعياً إلى التحلّي بالهدوء للتصرّف بطريقة صحيحة.

ومن جانبه، ذكر المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتبنى استراتيجية واضحة لإشراك موظفيها وأفراد المجتمع في جهود الأمن والسلامة عبر العديد من البرامج والمبادرات والحملات التوعوية.