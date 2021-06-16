شرطة دبي تسجل 44340 معاملة إلكترونية في الدقيقة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي استطاعت تطوير مختلف الخدمات في شرطة دبي من تقليدية إلى ذكية، حيث قامت باستحداث 63 خدمة جديدة وتطوير 18 خدمة رقمية، ما ساهم في تسجيل 44 ألفاً و340 معاملة في الدقيقة، إضافة إلى تحقيق نسبة 89.6% في الإقبال على المعاملات الرقمية.

وأشار معاليه إلى أن الضباط والأفراد والمدنيين كافة بذلوا جهداً كبيراً لتحقيق مختلف الإنجازات في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز ثقة وسعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات نوعية لهم تواكب توجهات القيادة الرشيدة والتطورات المتسارعة لإمارة دبي الذكية.

جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق المري الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ونائبيه العقيد عدنان محمد والعقيد حسين بن غليطة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، والمقدم بدر بوسمرة، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول استراتيجية التحول الرقمي 2021-2025 واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2018-2021، والتوجهات العالمية الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمشاريع التقنية التي نفذتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في العام 2020، أبرزها الدوريات الذكية، وبصمة الذاكرة، والتسجيل الآلي للرادار، ومساعد الضابط المناوب الذكي، ومراكز الشرطة الذكية، وخدمة «أمنة» إلى جانب الجوائز التي تم تحقيقها.

كما اطلع معاليه على نسبة رضا المتعاملين على القنوات أو الخدمات الرقمية للعام الماضي، ونسبة التحول الإلكتروني الذكي للعمليات الداخلية إذ حققت الإدارة نسبة 98.8% فيها، وساهمت في إنجاز 10 مشاريع تكامل وترابط للأنظمة مع الشركاء، وتحقيق 99.69% نسبة استمرارية عمل (الأنظمة الرئيسية، مركز البيانات، قواعد البيانات، الشبكات)، و%94.38 نسبة تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وإطلاق 133 مبادرة لاورقية أبرزها الملف الإلكتروني للبلاغات، وبرنامج الحوكمة، والدورية الذكية وغيرها.

وسجلت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي 44 ألفاً و340 معاملة ذكية في الدقيقة عبر مختلف القنوات الإلكترونية، بينما تنفيذ تم 41 ألفاً و378 اجتماعا افتراضيا بمشاركة 155 ألفاً و648 شخصاً.

واستمع معالي الفريق المري إلى عدد من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، أبرزها تحقيق 100% نسبة امتثال شرطة دبي لسياسة بيانات دبي، و98% نسبة امتثال شرطة دبي بمعايير أصحاب الهمم للمواقع الإلكترونية، و86% نسبة التبني للخدمات المشتركة المقدمة من دبي الذكية، و80% نسبة عدد الخدمات المشتركة المُفعلة في شرطة دبي.