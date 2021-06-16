شرطة عجمان تكرم متميزي «أنت كفؤ»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بمركز شرطة المدينة الشامل مبادرة «أنت كفؤ»، بالتنسيق مع فريق السعادة في القيادة، لتكريم موظفي الخدمة المتميزين الذين تميزوا في أدائهم وساهموا في سعادة المتعاملين، بما يعكس الصورة الإيجابية لشرطة عجمان، حيث كان لإخلاصهم صدى وتفاعل وإشادة من قبل المتعاملين على قنوات التواصل مع الشرطة، واستحقوا التكريم. وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان: إن هذه المبادرة جاءت من حرص شرطة عجمان على تكريم الموظفين المتميزين، الذين أخلصوا وتميزوا في خدمتهم فنالوا الإشادة والتعليقات الإيجابية من متعاملي مركز الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة للمتعاملين مع المركز والقيادة، مما يساهم في تحقيق معادلة إسعاد المتعاملين، وسوف يتم تطبيقها على مستوى القيادة لجميع الموظفين من مقدمي الخدمة للمتعاملين.

وكرم المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، الملازم ماجد جمعة الشامسي، والمساعد أول بدري محمد السعيدي، والرقيب سالم السعيدي، وسلمهم درع مبادرة «أنت كفؤ» وأثنى على تفانيهم وإخلاصهم في العمل، مؤكداً أن خدمتهم المتميزة للمتعاملين هي الصورة المشرقة التي تعكس تميز شرطة عجمان في خدمة جمهور المتعاملين.