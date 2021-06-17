«الأعمال الخيرية» في عجمان تعتمد مشاريع جديدة

عحمان (وام)

اعتمد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، من بينها مشروع إنشاء مبنى سكني وتجاري وقفي في عجمان، مكون من دور أرضي و4 أدوار مواقف للسيارات و14 دوراً متكرراً، بمساحة إجمالية للبناء تبلغ 55 ألف متر مربع وبتكلفة 110 ملايين درهم. يتألف المبني من 50 محلاً تجارياً ونادياً صحياً و250 شقة سكنية، ويخصص ريعه للصرف على المشاريع الخيرية داخل الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس المجلس وحضور الأعضاء عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي نائب رئيس المجلس، وعبدالعزيز علي عبدالله الشامسي، وسلطان خليفة بن حارب المهيري، وحسين عبدالله الخوري، وهند محمد خلفان بن خرباش، وعبيد حمد الزعابي، وعائشة إبراهيم الريايسة، وطارق محمود فتح علي الخاجة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد لائحة الشؤون المالية ولائحة الموارد البشرية، ومناقشة جدول الأعمال المعتمد الذي تضمن العديد من البرامج الخيرية والإنسانية والوقفية وما تم تنفيذه منها داخل الدولة وخارجها وأهم المشاريع التنموية المستهدفة لعام 2021 والمنفذة في عام 2020. ورحب رئيس المجلس بالأعضاء، وثمّن الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة لدعم العمل الإنساني والخيري للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في الدول الأقل نمواً..

وثمّن دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للهيئة وتوجيهاته المتواصلة للمساهمة في العمل الخيري والإنساني وبالمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.