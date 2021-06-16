«الموارد البشرية بعجمان» تختتم «دبلوم خبير الرشاقة المؤسسية»

عجمان (وام)

اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان «برنامج الدبلوم التنفيذي- خبير الرشاقة المؤسسية في الإدارة الحكومية»، وهو البرنامج التدريبي الأول في الوطن العربي الذي نظمته بالتنسيق والتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبمشاركة 21 موظفاً من الفئة الإشرافية في الجهات الحكومية في عجمان.

وقالت صفية المحرزي، مدير إدارة التدريب والتطوير في الدائرة: إن البرنامج يأتي في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية لتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وتأهيل موظفي حكومة عجمان وتدريبهم على أدوات الإدارة الحكومية لتمكينهم من مواجهة التحديات بفاعلية مستمرة، وتعزيز مسيرة الدولة عبر إعداد كفاءات وكوادر وطنية يمكنها الانتقال بالعمل الحكومي إلى آفاق جديدة في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على استشراف المستقبل، وتحقيق الاستدامة في النتائج مع تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية.