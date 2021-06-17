معرض افتراضي للتوظيف والتدريب بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

انطلقت فعاليات معرض جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب الافتراضي الأول، والذي نظمه مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات العربية المتحدة على مدى يومين 15-16 يونيو 2021، وبمشاركة أكثر من 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة وعالمية، وحضور ما يقارب 3000 من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل والطلبة الراغبين بالاستفادة من البرامج التدريبية والفرص الوظيفية والمنح الدراسية التي ينظمها المعرض الذي حمل شعار «أنت المستقبل».

وقال الدكتور محمد حسن علي محمد – نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة في كلمة افتتاح المعرض: إن «معرض جامعة الإمارات الافتراضي للتوظيف والتدريب» يهدف لأن يكون ملتقى بين الطلبة الخريجين وأصحاب العمل، والذي يأتي في سياق رؤية جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» في رفع فرص توظيف وتدريب طلبتها وخريجيها، والإسهام في العمل على خدمة مجتمعهم.