اليوم ختام امتحانات نهاية العام الدراسي

دينا جوني (دبي)

يختتم اليوم طلبة صفوف الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة. ويؤدي الطلبة امتحان العلوم الصحية للمسارين العام والمتقدم والأحياء لمسار النخبة.

‏وتقدّم أمس طلبة الثاني عشر لامتحان الفيزياء الذي جاء في نموذج واحد لكافة الطلبة في المسار الواحد تضمن 22 سؤالاً. ولم ترد أي شكوى على الخط الساخن المخصص للامتحانات ولا إلى مديري المدارس.

ويحق لطلبة الثاني عشر التقدّم لامتحان الإعادة في حال عدم تحقيق درجة الاجتياز الصغرى بعد صدور نتيجة نهاية العام، في مادة دراسية واحدة أو أكثر من مواد المجموعة (أ). ويؤدي طلبة الثاني عشر الامتحان من دون أن يضطروا إلى الالتحاق ببرامج الفصل الصيفية الذكية.

أما الامتحان التعويضي الذي ينظم من 20 إلى 24 يونيو، فهو متاح للطلبة من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، والذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال أداء الاختبارات.