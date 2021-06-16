تباين الآراء حول الفيزياء في الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تباينت آراء طلاب وطالبات مدارس الظفرة حول صعوبة امتحانات الفيزياء التي جاءت على غير المتوقع، وتضمنت عدة أسئلة غير مباشرة وصعبة، وكانت سبباً في ضياع مجهود بعض الطلاب الذين عجزوا عن حل الأسئلة بشكل كامل، فيما يرى البعض أن الأسئلة جاءت مناسبة ومتوازنة بين السهولة والصعوبة، مما يسمح بقياس مستوى الطالب المتميز.

ويؤكد الطالب علي إبراهيم أن الامتحان مناسب وكان متوقعاً أن يضم أسئلة صعبة، خاصة أنه اختبار مادة علمية تضم عدداً كبيراً من القوانين التي تحتاج إلى تركيز للوصول للإجابة بشكل صحيح، وهو ما جعل البعض يشتكي من صعوبة بعض الأسئلة، وأنه تمكن من حل جميع الأسئلة ويتوقع أن يحقق العلامة الكاملة.

ويشير حسن سليم إلى أن اختبار الفيزياء كرر نفس مشكلة الرياضيات من حيث صعوبة الأسئلة التي يصعب حلها بسهولة، وتسببت في ضياع الدرجات على الطلاب، وكان يتمنى أن يحقق الدرجة الكاملة في الفيزياء ولكنه أخطأ في إجابة بعض الأسئلة، ويتمنى أن يراعي المصححون الجو النفسي الذي كان عليه الطلاب خلال الاختبار والتوتر الذي سيطر على الطلاب خلال أداء الامتحان. ويرى أحمد خالد أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الجزئيات التي تقيس الفروق الفردية بين الطلاب، وتحدد الطالب المتميز من العادي، والامتحان في مجمله كان جيداً.