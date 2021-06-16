«الفيزياء» صعب على طلبة الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

وصف عدد من طلبة الصف الثاني عشر في مدارس الفجيرة اختبار مادة الفيزياء بأنه «صعب» ويضم بعض الأسئلة المعقدة. وقال الطالب معتصم أمير: «من وجهة نظري أن الاختبار كان صعباً ومعقداً ولم أستطع الإجابة بالشكل الذي أضمن به تحقيق علامات مرتفعة، كما أن الإجابة على ورقة الاختبار كانت تحتاج وقتاً أكبر من الوقت المحدد». وقال الطالب صالح أحمد: الاختبار صعب بما يزيد على 50%، وقد لاحظت أن معظم زملائي الطلبة يشكون من صعوبة الاختبار، مؤكدين أن الوقت غير كاف.

ووصف الطالب عبدالله الظنحاني اختبار الفيزياء بأنه أكثر الاختبارات تعقيداً منذ بداية الاختبارات، وكان يحتاج لتفكير عميق، ورأى أنه يخاطب الطالب المتفوق.