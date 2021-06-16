طلبة الشارقة: أسئلة الفيزياء غير مباشرة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعرب طلبة وطالبات الثاني عشر في الشارقة أمس، عن قلقهم الشديد من المنحنى الذي بدأت تسير فيه اختبارات نهاية العام، حيث واجهوا في امتحان الفيزياء الذي خضعوا له أمس صعوبات متعددة من ناحية صعوبة الأسئلة، وكميتها وعدم توفر الوقت الكافي للإجابة على جميع الأسئلة والتي بلغت نحو 22 سؤالاً عليهم الإجابة عليها جميعاً في 90 دقيقة فقط. وقال الطالب عبد الرحمن حسن: لم تكن تجربتي في امتحان الفيزياء جيدة، إذ أن أسئلة الاختبار جاءت صعبة وغير مباشرة، وتحتاج إلى وقت للتفكير والتحليل، بالإضافة إلى أن كمية الأسئلة جاءت مكثفة وكثيرة، مما جعلني أشعر بالتوتر والقلق حيال الأمر، وشعرت بالتخوف من عدم قدرتي على حل جميع تلك الأسئلة في الوقت القليل المتبقي لدي، ولكن شعور جميع الطلبة في اللجنة كان مشابهاً لشعوري، وهذا بصراحة خفف من وقع الأمر علي، إذ أدركت أن الجميع يمر بنفس الظروف، وهذا ما يؤكد أن أسئلة الامتحان كانت صعبة.

وأشارت طالبات في اللجان الامتحانية لصفوف الثاني عشر إلى صعوبة أسئلة اختبار مادة الفيزياء، وقالت الطالبة مروة حسين: توقعنا أن يحوي الامتحان أسئلة صعبة، ولكن أن تطغى الصعوبة على جميع الأسئلة تقريباً، فإن هذا ما لم نتوقعه، لم يراع الامتحان الفروقات بين الطلبة وجاء فوق مستوى الطالب المتوسط وهو أمر مخيب جداً للآمال.