طلاب عجمان: امتحان الفيزياء سهل

سعيد أحمد (عجمان)

أكد عدد من طلبة الثاني عشر بمدارس عجمان، أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء جاءت سهلة ومباشرة للطالب، وخالية من الغموض، مؤكدين أن سهولة الأسئلة دفعتهم للإجابة عليها جميعاً في وقت قصير.

وقال الطالب حسن محمد من مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان: إن الأسئلة جاءت في متناول الجميع، وخلت من الغموض والتعقيدات التي أحياناً تربك الطالب، لافتاً إلى أنها واضحة ولا تحتاج إلى تفكير، ومعظمها مطابقة للنماذج التي تدربوا عليها. وقال خليفة حسن الحوسني، من مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان: إن الامتحان تضمن 20 سؤالاً ومعظمها جاءت من المنهج الدراسي، ومباشرة للطالب، لافتاً إلى أنه استطاع الإجابة عليها جميعاً، دون أن توجهه صعوبة، كما أن الفترة الزمنية للاختبار كانت مناسبة كثيراً. وقال الطالب محمد طارق، من مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، إن امتحان الفيزياء جاء سهلاً وخالياً من الغموض والتعقيد، لافتاً إلى أن معظم الأسئلة من المنهج الدراسي والنماذج التي تدربوا عليها قبل بدء الامتحانات، وسترفع من معدل الدرجات النهائية.