دعوة التربويين للمشاركة في «حمدان - الألكسو»

دبي (الاتحاد)

دعت جائزة «حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز» كافة الباحثين التربويين في جميع أنحاء الوطني العربي إلى المشاركة في الدورة الرابعة والعشرين في جائزتها، التي تم إطلاقها مطلع مايو الماضي، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وبحسب الجائزة، سيتم البدء بعملية التحكيم بعد غلق باب التقديم، وذلك بداية من 15 سبتمبر 2021، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في ديسمبر 2021.

وتهدف الجائزة التي أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» لأول مرة عام 2003، إلى اكتشاف وتشجيع جميع الباحثين التربويين المتميزين من العرب. ويُمنح الفائز بالجائزة مكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير وكأس التميز، بالإضافة إلى نشر البحث الفائز في في دوريات متخصصة.

ومن جهته، قال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: تسعى جائزة (حمدان الألكسو) إلى إطلاق الطاقات الكامنة لدى التربويين، من خلال خلق مناخ تنافسي يرتقي بقدرات الباحثين التربويينن والتي تعكس أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية من خلال معاييرها العالمية.