محمد بن زايد يستقبل قائد بعثة «الدعم الحازم» والقوات الأميركية في أفغانستان

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الفريق أول أوستن ميلر قائد بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والقوات الأميركية في أفغانستان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأميركية وحلفائها في حلف «الناتو» من أفغانستان، والذي سيكتمل في 11 سبتمبر المقبل.

حمدان بن محمد بن زايد وعيسى عبلان المزروعي وصالح العامري

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة، والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.