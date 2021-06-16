سفير الإمارات يؤكد حرص الدولة على توطيد أواصر التعاون المشترك مع الكويت

أكد مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات مع دولة الكويت بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه ومعالي الدكتور مشعان محمد العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بدولة الكويت الذي أشاد بالعلاقات الثنائية الوطيدة والتعاون البناء على الصعد كافة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.