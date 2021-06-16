تعرف على الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً غائماً جزئياً شرقاً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، خاصة غرباً، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية..

والرياح تكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم / س.. والموج في الخليج العربي يكون مضطرباً ، فيما يحدث المد الأول عند 19:17 والمد الثاني عند 04:56 ، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:57.

والموج في بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج .. فيما يحدث المد الأول عند 14:42 الثاني عند الساعة 02:25 ، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 21:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:31 .