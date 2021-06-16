اتفاق على إحياء ذكرى زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات

اتفقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة و السفارة البابوية بجمهورية كولومبيا على التعاون سويا من أجل إحياء ذكرى زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي قام بها في فبراير من العام 2019.

وأكد الجانبان في هذا الصدد أن الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس تعد بداية فصل جديد للحوار وتعزيز التعايش والسلام بوصفهما حجر الزاوية في حياة الشعوب.. و شددا على أهمية " وثيقة الأخوة الانسانية " التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والتي تعد خير دليل على دعم الإسلام للحوار البناء مع الثقافات الأخرى وفي الوقت نفسه تدعو إلى نشر التسامح و الوئام ونبذ التعصب والكراهية والعيش المشترك وتعد دليلا أيضا للأجيال الجديدة بمجال إرساء ثقافة الاحترام المتبادل التي تجعل من جميع البشر أشقاء.