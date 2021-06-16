الإمارات تؤكد أهمية حماية البيئة في اجتماع للأمم المتحدة

أكدت الإمارات العربية المتحدة على أهمية جعل مسألة حماية البيئة أولوية من أولويات المجتمع الدولي

جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة عبر الاتصال المرئي في الحوار رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. ‎

وقال معاليه في هذا الصدد:" ليس لدينا سوى منزل واحد، ومأوى واحد؛ الأرض، ولذا نحتاج جميعًا إلى تكثيف جهودنا وتسريع الإجراءات البيئية والمناخية العالمية لرسم مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة."‎وأشار معاليه إلى أن حماية الأراضي من التدهور والتصحر كانت بمثابة حجر الزاوية في النهج التي اتبعته دولة الإمارات من أجل حماية واستدامة البيئة والتنوع البيولوجي منذ تأسيس الدولة في عام 1971.

‎واستعرض معاليه مجموعة من البرامج والمبادرات التي نفذتها الدولة في هذا الصدد، وسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014-2021، ومشروع الكربون الأزرق، وخطة رسم الخرائط الجوية للمناطق الزراعية، ومبادرة "نخيلنا"، وخطط دعم الزراعة العضوية، والتوسع في المساحة الكلية وزيادة عددها، فضلا عن مزارع إنتاج المحاصيل العضوية. ‎

وكشف معاليه أن دولة الإمارات عملت على زيادة مناطقها المحمية، بما في ذلك قيامها عام 2020 بإضافة خمس مناطق جديدة، ليصبح مجموعها 49 منطقة محمية، وهو ما يمثل 15.5 % من أراضي الدولة.









