محمد بن حمد يطلع على الإصدار الجديد للكتاب الإحصائي للفجيرة

الفجيرة (وام)

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الكتاب الإحصائي للعام 2020 الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء بمناسبة إصدار مركز الفجيرة للإحصاء العدد ال 24 من الكتاب الإحصائي السنوي 2020.

واستمع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى شرح مفصل لأبواب الكتاب الإحصائي والتي شملت 15 باباً للإحصاءات الرئيسية لمؤسسات ودوائر حكومة إمارة الفجيرة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على أبرز المسوحات التي ينفذها المركز للعام الحالي وعلى استراتيجية المركز الذي سيتبعها في إنجاز مشروع المسح الجديد عن التعداد السجلي السكاني لإمارة الفجيرة. وشدد سموه على استخدام أفضل الأدوات الحديثة في العمل الإحصائي وفق المؤشرات الدولية، مع ضرورة تقديم الدوائر المحلية بياناتها الإحصائية إلى مركز الإحصاء متوخية الدقة بما يخدم الإمارة.