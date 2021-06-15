«تعزيز السلم» يشيد بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن

أبوظبي (وام)

أشاد منتدى «تعزيز السلم» في المجتمعات المسلمة بانتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2022-2023.

وقال المنتدى في بيان، إن انتخاب دولة الإمارات لهذا المركز المهم من مراكز القرار هو تثمين لدورها وجهودها في السلام والمصالحات والتعايش في مختلف أنحاء مناطق العالم وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ولفت المنتدى إلى أن مجلس الأمن يكسب قيمة كبرى وتميزاً بانضمام دولة الإمارات إليه؛ لما لها من خبرة وتأثير في مجالات السلم والمصالحات والعلاقات الدولية.