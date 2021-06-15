«صحة أبوظبي» تنال تصنيف «المؤسسة المتميزة»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، جائزة المبادرة الذهبية لفئة المؤسسة المتميزة لجهودها في التصدي لجائحة «كوفيد - 19» والمقدمة من اتحاد المستشفيات العربية.

وأطلق الاتحاد الجائزة بهدف تسليط الضوء على الجهود المتميزة التي قامت بها المؤسسات الصحية في العالم العربي لإدارة جائحة «كوفيد - 19»، والمضي نحو التغلب عليها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأشاد اتحاد المستشفيات العربية بالنهج المتميز الذي خطته دائرة الصحة - أبوظبي للتصدي للجائحة والتغلب عليها، حيث قدمت نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة، بفضل تفاني فريق عملها وجهودها المتواصلة لضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات مستويات جودة متميزة.

وحصلت الدائرة على أعلى مستوى «متميز» في الفئات الثماني للجائرة والتي تتضمن: الجانب التنظيمي لطاقم العمل الحكومي، لا سيما في توجيه وتنظيم وإدارة عمل الفرق الصحية بشكل مدروس، وضمان تكامل الأداء، الحوكمة الجيدة والقيادة، المشاركة المجتمعية، التخطيط والإدارة والتوزيع المحكم لعملية التطعيم، السيطرة على العدوى، التدريب والتعليم ودعم وحماية العاملين، بناء خدمات ما بعد جائحة «كوفيد - 19»، والتكنولوجيا المبتكرة.

وقال معالي الشيخ عبدلله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «إن تميز تجربة أبوظبي في الاستجابة لجائحة (كوفيد - 19) وحصولها على الجوائز العالمية المرموقة في ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية استثنائية، ثمار لتوجيهات القيادة الحكيمة وجهود طاقم العمل وكافة الشركاء التي وضعت صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع على قائمة أولوياتها. إن تكريم دائرة الصحة أبوظبي من قبل اتحاد المستشفيات العربية يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الدائرة منذ بداية (الجائحة)، والتي تُعد دافعاً لنا لمواصلة الجهود لإرساء مكانة أبوظبي كنموذج رائد واستثنائي يحتذى به في العالم في مواجهتها للجائحة وتبعاتها».

وبدوره، قال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «يعكس حصول دائرة الصحة أبوظبي على تصنيف المؤسسة عالية التميز نجاح التدابير الاستباقية التي اتخذتها أبوظبي لمواجهة (الجائحة)، والدور المهم الذي تؤديه بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة للسيطرة على العدوى، وضمان حماية وسلامة العاملين، في ظل التحديات الراهنة التي يعيشها العالم بسبب (الجائحة)، كما نعمل جنباً إلى جنب لاستشراف المستقبل والاستعداد لما بعد (كوفيد - 19)».

وقال البروفيسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية: «إن مواجهة دائرة الصحة أبوظبي جائحة (كوفيد - 19) كانت لافتة في الدول العربية، حيث بذلت مجهوداً مميزاً لخدمة المواطنين والمقيمين لتخطي أزمة الوباء، وقد كسبت المعركة على جميع الصعد، بفضل القيادة والعاملين فيها، وبفضل رؤيتهم وإصرارهم وتفانيهم، ونحن في اتحاد المستشفيات العربية نفتخر بعملكم ونثمنه عالياً لأنكم رفعتم مستوى الخدمات الصحية العربية، وقدمتم للمواطن الأمن والأمان الصحي».

وشارك في المرحلة الأولى من التقييم 58 مؤسسة صحية من 8 دول عربية، حيث تم تقييم المشاركات ودارستها من قبل اللجنة التحكيمية الخاصة بالمبادرة، وترشحت 18 مؤسسة منها للمرحلة الثانية، قبل أن يتم منح شهادة المبادرة الذهبية مع جوائز مختلفة إلى 10 مؤسسات صحية من 8 دول عربية وفق معايير واضحة كانت قد وضعتها اللجنة التحكيمية.

الجدير بالذكر أن النجاح الذي حققته المبادرة الذهبية في نسختها الأولى ساهم في استحواذ المبادرة على احترام ومصداقية المنظمات والموسسات الصحية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنتدى سياسات الصحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجامعة واشنطن، والنقابات الصحية العربية وغيرها.

ويُعد اتحاد المستشفيات العربية مؤسسة مستقلة غير ربحية، تمثل وتخدم المستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة المرتبطة بالقطاع الصحي في المنطقة العربية، حيث يضم في عضويته قرابة 500 عضو من 22 بلداً عربياً.