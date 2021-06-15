«الإنجليزية» سهل.. والوقت كافٍ

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد عدد من طلبة مدارس أبوظبي، على وجود تفاوت بصعوبة اختبار مادة اللغة الإنجليزية ما بين السهل والمتوسط، وذلك وفقاً لنموذج الاختبار الذي تلقاه الطلبة في قسم المتقدم والعام.

وأكد الطالب راشد الدرمكي، قسم العام، أن مستوى اختبار مادة اللغة الإنجليزية سهل ويتميز بسؤال ويحتوي على 4 إجابات، ويضم الاختبار نظام نماذج مختلفة بين الطلبة، بالإضافة إلى أن هنالك كتابة موضوع حول شخص مشهور له تأثير في المجتمع، وذلك عن أهم إيجابيات أعماله، حيث كان الموضوع سهلاً. كما أن هناك إجراءات احترازية من كمامات وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي، والتي تساعد وتحافظ على صحة الطالب لمنع تفشي مرض كورونا حتى يستمر التعليم في دولة الإمارات، وهدم كل عائق يقف بين الطالب ونجاحه، فنحن في دولة تسعى لتوفير جميع سبل الراحة لكل فرد في هذا المجتمع الإماراتي.

راشد الدرمكي وعبدالرحمن ناصر

وأوضح الطالب عبدالرحمن ناصر، قسم المتقدم، أن مستوى اختبار مادة اللغة الإنجليزية ما بين السهل والمتوسط، وتضمن الاختبار كتابة موضوع حول المستقبل ووظائفه، وماذا تود أن تصبح عندما تتخرج وأين ترى نفسك في المستقبل البعيد والقريب، بالإضافة إلى أن الوقت كاف لحل الاختبار بالكامل والمراجعة أيضاً.

وقال: من المهم الحفاظ على سلامة الجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية للحد من انتشار مرض كورونا والسعي في تحقيق المستحيل في أشد الظروف، واستمرار التعليم دون توقف وتخريج دفعات جديدة كل سنة بمهارات وتخصصات متنوعة.