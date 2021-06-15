«أبوظبي القضائية» تنظم ورشة «إدارة الأزمات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا ورشة عمل عن بعد حول «إدارة الأزمات في المؤسسات القضائية» بمشاركة 25 من أعضاء السلطة القضائية في إمارة أبوظبي. وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة نهاية عام 2015 بين دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الفرنسية، والتي تضمنت عقد شراكة بين الطرفين في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية.

وفي الكلمة الافتتاحية للورشة رحب المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية بالمشاركين، وقدم المستشار جان فرانسوا بينيل مفتش عام، رئيس المفتشية العامة للعدالة بفرنسا؛ ورقة عمل حول آليات التعامل مع حالات الطوارئ في المؤسسات القضائية والعدلية، تناول خلالها عدة محاور أهمها؛ تنظيم الخدمة خلال فترات الأزمات التي تستدعي إغلاق المؤسسات، آلية التعامل مع الحالات الطارئة التي تتضمن التحقيق أو الحبس أثناء الإغلاق، إضافة إلى التقنيات الإدارية لاستمرارية الأعمال خلال الأزمات وكيفية التواصل مع فريق العمل.

وفي ختام الورشة قدم المستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي مداخلة حول أداء دائرة القضاء في أبوظبي خلال حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي كوفيد - 19، حيث أكد نجاح الدائرة في إدارة كافة الخدمات القضائية والعدلية مما ساهم في استمرارية الأعمال خلال فترة الجائحة، مشيراً إلى البنية التقنية التي تتمتع فيها الدائرة، والتي ساهمت في تحقيقها الريادة في هذا الإطار، إضافة إلى دور الكادر البشري المدرب والمؤهل للتعامل مع كافة الظروف والأزمات.