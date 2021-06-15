تفاهم بين شرطة دبي و«الأكاديمية العربية»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تعزيز التعاون المشترك وترسيخ العلاقات في مجال التعليم والتدريب والدراسات، وتأهيل الكوادر البشرية والاستفادة وتبادل الخبرات.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج رئيس الأكاديمية.

وأكد ابن فهد أن شرطة دبي تحرص على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات التعليمية محلياً وعالمياً، وتبادل الخبرات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وتولي اهتماما بالغاً بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة المورد البشري في مختلف القطاعات بما فيها القطاع البحري.

وقال: «تأتي الاتفاقية لدعم جهود اللجنة البحرية في شرطة دبي، إذ يمتاز ساحل الإمارة بخصائص فريدة عن غيره من السواحل في المنطقة، فشريطنا الساحلي دائم النمو والتغير باستمرار، ويشهد تطويرا متواصلا للمشاريع العقارية والواجهات المائية ومرافئ اليخوت الفاخرة والسفن والقوارب، وهو وجهة سياحية بحرية ترفيهية تستقطب الكثير من السياح والسكان، وهذا يفرض علينا العديد من التحديات ويتطلب تبني التقنيات الحديثة وما توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدواتنا الأمنية، وكل ذلك يتطلب تدريباً وتأهيلاً خاصاً لكوادرنا البشرية».

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار: «تمثل شراكتنا محطة هامة ضمن مسيرتنا في الأكاديمية لدعم وتعزيز التدريب والتأهيل المهني البحري في المؤسسات المعنية بالأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن تحضيرات شاملة نقوم بها في الأكاديمية لتعزيز دورنا كشريك رئيس مع الإمارات للمساهمة في الاستعداد للخمسين.