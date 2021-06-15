تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» وأصدقاء البيئة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية بشأن تعزيز الثقافة البيئية وتنميتها ودعم جهود حماية البيئة ورعايتها، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي البيئي، وبناء القدرات البشرية بين أفراد المجتمع وتبادل المسؤولية بين الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الطوعية في المجتمع.

ووقع الاتفاقية إبراهيم عبداللطيف الموسى المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لحماية البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية في مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، والعمل المشترك للتعريف بالأخطار المهددة بالبيئة والأساليب الكفيلة بالحفاظ عليها، وتنسيق أنشطة وفعاليات التوعية بالموضوعات البيئية وتطوير وتأهيل أفراد المجتمع في مجال نشر الثقافة البيئية.