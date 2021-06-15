«الإمارات للألمنيوم» تزرع 10 آلاف شجرة قرم بمحمية جبل علي

أبوظبي (وام)

بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، في زراعة 10000 شجرة قرم في محمية جبل علي للحياة الفطرية ضمن مبادرة غرس مليار شجرة. وتعتبر أشجار القرم، التي تنمو في مناطق المد والجزر على الساحل، من أهم الأشجار المحلية في دولة الإمارات. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن أشجار القرم تمثل جزءاً جميلاً من بيئتنا الطبيعية في دولة الإمارات، كما إنها تمارس دوراً مهماً محتملاً في التخلص من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ونعتز بتعاوننا مع مبادرة غرس مليار شجرة من أجل زراعة أشجار القرم على الساحل بالقرب من موقعنا في جبل علي في دبي. وأضاف أن الألمنيوم يؤدي دوراً مهماً في بناء مجتمع أكثر استدامة، ولكن تصنيعه بشكل مستدام أمرٌ بالغ الأهمية أيضاً.