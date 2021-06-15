"المعاشات" توضح الحالات التي توجب التقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل

أوضحت هيئة المعاشات أن هنالك حالات تستوجب التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للعمل.

وذكرت الهيئة ثلاث حالات حددها القانون تستوجب التقاعد الطبي كما يلي:

انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يكتسب منه.

انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة.

انتهاء الخدمة في القطاع الخاص لأسباب صحية، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة بحيث يكون قرار اللجنة سابقا على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.