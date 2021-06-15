سلطان القاسمي يخاطب قادة العمل الإنساني

الشارقة (الاتحاد)

يوجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة إلى المجتمع الدولي وقادة العمل الإنساني في العالم، وذلك في الحفل الافتراضي للإعلان عن الفائز في الدورة الخامسة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، الذي ينظم على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسة القلب الكبير عند الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات، يوم الأحد المقبل 20 يونيو، والذي يصادف يوم اللاجئ العالمي.

وتهدف الجائزة التي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تكريم أصحاب الجهود والمبادرات الإنسانية المتميزة من المنظمات غير الربحية في دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ قيمتها 500 ألف درهم إماراتي.

ويتضمن حفل الإعلان عن الفائز بالجائزة، التي تنظمها مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلمة للسيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الجائزة

تأتي أهمية الجائزة انطلاقاً من دورها الرائد في تكريم أصحاب الجهود والمبادرات الإنسانية المتميزة، ومساهمتها في الارتقاء بمخرجات العمل الإنساني وآثاره الإيجابية المستدامة، من خلال تقديم نماذج يحتذى بها من المؤسسات والأفراد الملتزمين بدورهم تأمين مستقبل أكثر أمناً، وأقل ألماً للاجئين.

وسيتم نقل حفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التي استقطبت في دورتها الخامسة 213 مشاركة من 41 دولة، في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة القلب الكبير وتلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

دورات سابقة

المنظمات الفائزة في الدورات السابقة فاز بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين منذ انطلاق دورتها الأولى في عام 2017 أربع منظمات، نظراً لجهودها الكبيرة ومبادراتها في مناصرة اللاجئين ودعمهم وتنمية المجتمع ضمن دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونالت المنظمة الإنسانية المالاوية «تومايني ليتو» العاملة في «مخيم دجاليكا للاجئين»، الجائزة في دورتها الرابعة عام 2020، تكريماً لدورها في دعم وتنمية مهارات اللاجئين، وتحفيز اقتصادهم في جمهورية مالاوي، وتعزيز الرفاه الاجتماعي والنفسي للنازحين وتمكينهم من خلال التعبير الإبداعي والترفيه، إلى جانب مناصرة قضايا اللاجئين، وضمان اندماجهم في المجتمع عبر الأنشطة المتخصصة والإعلام والمؤثرين وكبار الشخصيات العامة.

وحصلت مؤسسة عامل الدولية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لبنان مقراً لها، وإحدى المؤسسات الرائدة في مجال العمل الإنساني في المنطقة العربية، على الجائزة بدورتها الثالثة عام 2019، تكريماً لمبادارتها الإنسانية وبرامج الدعم المتكاملة التي نفذتها على مدى ست سنوات، والتي قدمت من خلالها مليون و600 ألف خدمة في مختلف مجالات الصحة والتعليم والتمكين والدعم النفسي والاجتماعي والحماية، فضلاً عن الدورات التدريبية لتحسين الأحوال المعيشة لآلاف اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم.

وفي الدورة الثانية عام 2018، فازت مؤسسة «الكرامة للأطفال» الماليزية بالجائزة، تقديراً لدورها والتزامها برعاية آلاف الأسر بمنطقة سينتول في ماليزيا، وتوفير بيئة آمنة لتعليم أبنائها، في حين حصد الجائزة بدورتها الأولى عام 2017 «مؤسسة التنمية المستدامة» في اليمن، تكريماً لجهودها الكبيرة في دعم المناطق الأكثر تضرراً وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية، مثل المياه والغذاء والمأوى، فضلاً عن تنفيذ العديد من مشاريع التعليم والدمج المجتمعي.