توزيع 10 ملايين وجبة داخل الدولة

دبي (الاتحاد)

أعلنت حملة «100 مليون وجبة»، عن شراكة مع بنك الإمارات للطعام لتوزيع 10 ملايين وجبة توفر الدعم الغذائي للأفراد في مختلف أنحاء الدولة.

وتقدم الشراكة الدعم الغذائي بصيغة 112.000 طرد غذائي، تعادل قيمتها الإجمالية 13.4 مليون درهم، يتم توزيعها للمستفيدين داخل الدولة، من خلال شبكة التوزيع اللوجستية والخبرات الميدانية التي يمتلكها بنك الإمارات للطعام.

وتوفر الشراكة منظومة دعم متكاملة لـ 112 ألف مستفيد من الفئات المحتاجة للدعم الغذائي، كما تترجم بتقديمها 10 ملايين وجبة المساهمات السخية من كافة فئات مجتمع الإمارات لحملة 100 مليون وجبة التي نظمتها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ونجحت بنهاية شهر رمضان 2021 في مضاعفة هدفها النهائي وجمع مشاركات إجمالية كفيلة بتوفير 216 مليون وجبة، تسابق الأفراد والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال ورواد العمل الخيري في الدولة على تقديمها.

وقالت سارة النعيمي، مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «حملة 100 مليون وجبة التي شملت 30 دولة في رمضان 2021 جسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استدامة وتنمية وتوسيع دائرة العمل الخيري والإنساني، وهي امتدادٌ لحملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، في رمضان 2020. واليوم تبني الشراكة بين حملة 100 مليون وجبة وبنك الإمارات للطعام على هذا النجاح لتوفر مزيداً من الدعم الغذائي الفوري للأفراد والأسر المتعففة داخل الدولة».

وأضافت: «بنك الإمارات للطعام يمثّل قيم العطاء والتكاتف والتلاحم والتراحم التي تميّز مجتمع الإمارات، وتعاون حملة «100 مليون وجبة» معه في توزيع 10 ملايين وجبة في كافة أنحاء الدولة يضمن وصول الدعم الغذائي لمستحقيه بشكل مباشر يراعي احتياجاتهم، ويحمل العون إليهم في أماكن سكنهم ووجودهم على امتداد مساحة الدولة».

بدوره، قال عضو لجنة تسيير وتشغيل بنك الإمارات للطعام ومدير قسم رقابة تجارة الأغذية ببلدية دبي الدكتور عصام شرف الهاشمي: «يأتي دور بنك الإمارات للطعام مكملاً للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للمساعدات على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توزيع الأغذية على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة وسكنات العمال داخل الدولة.