«الإسعاف الوطني» يدير «الطوارئ الطبية» في مطارات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «مطارات أبوظبي» مع الإسعاف الوطني اتفاقية لتوفير وإدارة خدمات الطوارئ الطبية في جميع مطاراتها، حيث بدأت الخدمات، اعتباراً من بداية يونيو في كل من مطار أبوظبي الدولي، ومطار البطين ومطار العين الدولي.

وبموجب الاتفاقية ستوجد الفرق الطبية المؤلفة من 70 مسعفاً ومسعفةً وطواقم مساندة، المؤهلين والمدربين، وفق أعلى المعايير على الاستجابة إلى الحالات الطارئة ضمن مرافق مطارات أبوظبي، وذلك في خطوة مهمة لتوسيع نطاق خدمات وشراكات الإسعاف الوطني مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بأبوظبي.

وفي هذا الإطار، انطلقت خدمات «الإسعاف الوطني» في جميع «مطارات أبوظبي» بعد شهرين من التدريب المكثف وإعداد الموظفين والمركبات والموارد الإسعافية، وآليات وإجراءات العمل وإدارة الخدمة لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية في مرحلة ما قبل المستشفى مع انطلاق الخدمة. وتضم فرق وموارد الطوارئ الطبية فنيي طب الطوارئ المتقدمين والأساسيين وكوادر مختصة في غرف عمليات الإسعاف الوطني، بالإضافة إلى ست مركبات إسعاف ومركبة مستجيب أول، كما سيتم لأول مرة إدخال دراجات استجابة خضراء من نوع i-Larc لتسريع وصول فرق الإسعاف إلى مختلف المواقع.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يأتي تعاوننا مع الإسعاف الوطني كجزء من جهودنا لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين والأطراف المعنية، وهو ما ينسجم مع أهدافنا الرئيسة، باعتبارها على رأس أولوياتنا، وننطلق في (مطارات أبوظبي) باستمرار إلى تعزيز تدابير الصحة والسلامة، من خلال تطبيق إجراءات ومعايير صحية صارمة، ونشر التقنيات المتقدمة، والتعاون مع الجهات ذات الصلة، وهو الأساس لضمان تقديم خدمات استثنائية والحفاظ على تميّز مطاراتنا».

إجراءات مكثفة

أكّد أحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني جاهزية الإسعاف الوطني لتوفير خدمات الطوارئ الطبية اللازمة في مختلف «مطارات أبوظبي» بعد مرحلة مكثفة من التحضيرات والتجهيزات والإجراءات الدقيقة، موضحاً أن «مطارات أبوظبي» تعد من الصروح الاقتصادية وبوابة أبوظبي الرئيسة، معرباً عن فخره بتقديم أفضل مستويات الصحة والسلامة في الحالات الطارئة للمسافرين والمتعاملين في مثل هذه المرحلة والظروف التي يمر بها العالم. يشار إلى أن «الإسعاف الوطني» يوفر الخدمات الطبية الطارئة للمجتمعات والمؤسسات في إمارة أبوظبي، والتي تتضمن حلبة مرسى ياس، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأولمبياد الخاص الإماراتي، بالإضافة إلى الفعاليات العامة والمؤسسات والشركات.