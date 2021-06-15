«قيادات تنفيذي أم القيوين» تعتمد أفضل الممارسات

أم القيوين (وام)

أكدت فاطمة إبراهيم بوهارون مديرة إدارة القيادات والقدرات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حرص حكومة الإمارة على تطوير الأداء الحكومي من منطلق أهمية دور العنصر البشري في تحقيق أهداف الحكومة الاستراتيجية، فنفذت البرامج المساهمة في تطوير الكوادر البشرية بدوائرها المختلفة، وسعت إلى إيجاد قيادات حكومية قادرة على تحقيق التطور الحكومي المطلوب.

وقالت إن آلية البرامج المنفذة لتطوير الخبرات المهنية والمهارات التخصصية في حكومة أم القيوين اعتمدت على أساليب متنوعة، منها الاستبيانات وقياس القدرات والكفاءات الموجودة بالحكومة، بالإضافة إلى اعتماد تحليل المسار الوظيفي الذي تم من خلاله وضع الخطة التدريبية وفق ما يتطلبه المسار الوظيفي من مهارات وإمكانيات وقدرات، بالإضافة إلى القيام بجلسات التوجيه الشخصي المعتمدة على آلية التقصي حول معرفة الاحتياجات الوظيفية والعمل للمديرين والموظفين، إلى جانب اطلاع الإدارة على أفضل الممارسات في التدريب وتطوير العاملين عن طريق التدريب الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أفضل الممارسات المتبعة في الجهات والمؤسسات الأخرى.