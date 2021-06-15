«صحة» تطلق أول برنامج إقامة صيدلانية معتمد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، «برنامج الإقامة الصيدلانية»، المبادرة التدريبية الأولى والوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، والمعتمدة من الجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي، بهدف النهوض بممارسات الصيادلة بعد التخرج، وتزويدهم بفرص التعلّم التجريبي، والاطلاع العملي المباشر أثناء تقديمهم لخدمات الرعاية الصيدلانية ضمن مواقع مختلفة في المستشفيات، وتقليص الفجوة بين المؤهلات الطبية الجامعية وبين الممارسات المهنية السريرية.

واختارت «صحة» ثمانية صيادلة من المراكز التابعة لها في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام للانضمام إلى المجموعة الأولى في البرنامج الذي يستغرق عامين، لتمكينهم من الاستفادة من فرص تسريع تطورهم بما يتجاوز الكفاءة المهنية للصيادلة المبتدئين، وعند نجاحهم في البرنامج، سيتمكن الخريجون من تطوير مسيرتهم المهنية في الخدمات الصيدلانية، أو الحصول على مؤهلات أعلى من خلال برامج التدريب المتقدمة، أو الإقامات الصيدلانية أو الزمالات المتخصصة. وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»: «تحرص (صحة) على تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الرعاية الصحية المتطوّر باستمرار، وتبحث بصورة متواصلة عن المواهب الجديدة والواعدة التي تُعزّز مسيرتها، وفي هذا الإطار، يأتي إطلاق برنامج الإقامة الصيدلانية في (صحة) لرفد القطاع الصحي بمهنيين شباب.