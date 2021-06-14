«إسلامية دبي» تحذّر من جمع التبرعات دون ترخيص

دبي (وام)

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ضرورة الالتزام بأحكام القانون في المادة رقم (3) من المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي. وتحرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري في إمارة دبي، وفق الضوابط التي يحددها القانون.

وأكد أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، أنه تم اكتشاف أكثر من 10 حملات غير مرخصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق الإمارة، إذ عمدت الدائرة إلى توثيق كافة المخالفات المكتشفة من خلال محاضر ضبطية قضائية. وشدد على ضمان الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بعملية تنظيم جمع التبرعات.