إطلاق مبادرة لدعم الشباب الإماراتي للدراسة الجامعية في أميركا

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم عن إطلاق برنامج الاستعداد للجامعات الأميركية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة «أمديست»، وبعثة الولايات المتحدة الأميركية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف برنامج تنمية المهارات المخصص للجامعات إلى تطوير مهارات 105 من الطلاب الإماراتيين في الصف الحادي عشر، و33 مرشداً مدرسياً مما يقارب لـ 47 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك لاجتياز إجراءات القبول في مؤسسات التعليم الجامعي في الولايات المتحدة الأميركية.

ويسعى البرنامج، الذي يمتد إلى 15 شهراً، نحو تحسين فرص قبول الطلاب الإماراتيين المتقدمين بطلبات للالتحاق بالكليات والجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وفي إطار هذا التعاون، سيشارك الطلاب في برنامج دعم تفاعلي بعد المدرسة سيركّز على تعزيز كفاءاتهم باللغة الإنجليزية وتطوير مهاراتهم في التواصل، وحلّ المشاكل، والتفكير النقدي، وهي مهارات أساسية لتحقيق العلامات اللازمة لاجتياز اختبارات القبول الموحّدة بالجامعات الأميركية.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على تمكين طلبتها وتهيئتهم للمراحل التعليمية المتقدمة، التي تلي التعليم العام، ومدهم بالمهارات والسمات الشخصية، مثل التكيف والاستقلالية والتفكير الناقد، ما يجعلهم قادرين على تحديد توجهاتهم واتخاذ القرارات الأكاديمية الصائبة التي تصب في مصلحتهم في المستقبل.