جامعة أبوظبي تكرم الفائزين بمسابقة «البحوث»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة أبوظبي افتراضياً فعاليات الدورة الثامنة من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات» السنوية، التي تُعد المسابقة الطلابية البحثية الأضخم على مستوى الوطن العربي، والتي تهدف إلى تعزيز إمكانات ومبادرات البحث العلمي بين طلبة الجامعات. وجاء إطلاق المسابقة هذا العام برعاية شركة إكسون موبيل، ما أسهم في زيادة عدد الجامعات المشاركة من خارج منطقة الخليج العربي والأوراق البحثية المقدمة منها بإجمالي 315 ورقة بحثية مقدمة ضمن 27 تخصصاً من خلال فرق، تضم 750 طالباً وطلبة ينتمون إلى 87 جامعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، مصر، لبنان، ماليزيا، البحرين، سيريلانكا وإندونيسيا. وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة، أُتيحت للفرق المشاركة فرصة تضمين مشاريعها البحثية في برنامج «منصة إطلاق المشاريع الناشئة» التابع لجامعة أبوظبي، والذي يوفر التوجيه لرواد الأعمال وتمويلاً إضافياً للانتقال بالمشاريع الواعدة من مرحلة طرح الأفكار إلى مرحلة التسويق التجاري. وحاز 76 فريقاً فائزاً في 27 فئة على جوائز مالية للمراكز الأولى والثانية والثالثة بقيمة إجمالية قدرها 250 ألف درهم، بينما حصل جميع المشاركين في المسابقة على جوائز وشهادات تقدير. وقال البروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك لنجاح الطلبة: «سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته مسابقة بحوث طلبة الجامعات هذا العام، حيث شهدت الدورة الثامنة زيادة كبيرة في عدد الطلبة المشاركين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها..»