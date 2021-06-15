إطلاق الدورة الثالثة من «استبانة جودة الحياة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدورة الثالثة من استبانة جودة الحياة التي تمثل أداة قياس رئيسية تسهم في تطوير منظومة العمل للقطاع الاجتماعي والحكومي في الإمارة، بمشاركة المواطنين والمقيمين كافة، ما يساعد في التعرف على آرائهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم للوقوف على مستويات جودة الحياة والرفاهية التي يحظى بها الأفراد، والعمل على تصميم وتطوير استراتيجيات وسياسيات تصب في مصلحة كافة أفراد المجتمع. وتهدف الاستبانة إلى دراسة مؤشرات الرفاهية لقياس المستويات الاجتماعية لدى أفراد المجتمع في الإمارة، للعمل على اكتشاف أهم وأبرز القضايا الاجتماعية، فضلاً عن دورها في قياس مستوى وعي أفراد المجتمع المحلي ببعض القضايا المجتمعية، حيث تُعد استبانة جودة الحياة دراسة وصفية شاملة تعتمد على الأسلوب الوصفي، وذلك عبر تصميم أسئلتها إلكترونياً لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، سواء كانوا أفراداً أو عائلات.

مغير الخييلي

وتتضمن الاستبانة في هذه الدورة الجديدة 14 مؤشراً رئيسياً تم تطويرها بناءً على نتائج الدورتين الأولى والثانية وهي: الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، التوازن بين العمل والحياة، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، المشاركة المدنية والحوكمة، جودة البيئة، التماسك الاجتماعي والثقافي، الخدمة الاجتماعية والمجتمعية، وجودة الحياة الرقمية السعادة والرفاهية، وتم إعداد الدورة الثالثة من الاستبانة بست لغات مختلفة وهي العربية، الإنجليزية، البنغالية، الهندية، التاغالوغية، والتيلجو، من أجل وصولها إلى جميع شرائح المجتمع للمشاركة فيها ووضع آرائهم ومقترحاتهم الرامية إلى التحسين والتطوير.

وبهذا الصدد، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: نطلق استبانة جودة الحياة في دورتها الثالثة والتي تأتي تماشياً مع رؤية الدائرة واستراتيجيتها في وضع خريطة واضحة لجودة الحياة في أبوظبي، وتقديم نظرة عامة حول الموضوعات والتحديات التي تواجه المجتمع، بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية حول زيادة معدلات سعادة ورضا المواطنين والمقيمين عن العيش والحياة في الإمارة، وتوفير مستوى معيشي لائق لجميع أفراد المجتمع، انطلاقاً من دور الدائرة كجهة معنية بتنظيم القطاع الاجتماعي وتعزيز خدماته.

وأكد معاليه التزام الدائرة بمواصلة إجراء المسوح والدراسات التي تساعدها في تحديد الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتساهم في تعزيز المشاركة التفاعلية بين الدائرة وكافة الجهات المعنية في سبيل رسم ملامح المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين جودة الحياة والرفاهية.

وأضاف معاليه: «منذ تأسيسها، تضع الدائرة على عاتقها مسؤولية إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج والدراسات التي تعزز مستوى جودة الحياة الاجتماعية في إمارة أبوظبي، حيث تواصل جهودها في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا الإطار، وإرساء دعائم التلاحم والتكامل بين صفوف المجتمع وتوفير سبل معيشة كريمة وعادلة للمجتمع بكافة فئاته».

وأكد معاليه مدى أهمية النتائج التي يتم استخلاصها من الاستبانة والتي تساعد الدائرة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات ذات العلاقة في القطاع الاجتماعي والحكومي، في تطوير سلسلة من التوصيات والمبادرات التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها إمارة أبوظبي، والمشاركة في إعداد استراتيجيات فاعلة تسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعنا.

نتائج

وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاستبانة خلال الدورتين الأولى والثانية أكثر من 188 ألفاً من المواطنين والمقيمين، وتفصيلاً وبحسب نتائج الدورة السابقة، أكد 97% من المشاركين أنهم يشعرون بالفخر كونهم يعيشون في أبوظبي، في حين وصلت نسبة الرضا عن مستوى الأمن والأمان إلى 96%، وفي المقابل بلغت نسبة الرضا عن مستوى الحياة والمعيشة 92%، مما يؤكد نجاح المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش والسكن لما تتمتع به من مقومات الأمان والاستقرار الأمني. وأكدت الدائرة أن كافة البيانات التي سيتم تقديمها ستكون سرية ولن يتم استخدامها إلا لأغراض البحث والوصول إلى أفضل المؤشرات التي ستسهم في الارتقاء بجودة حياة أفضل للمجتمع ككل، وحثت الجميع على المشاركة في الاستبانة عبر الدخول إلى الرابط

https://q-addcd.ink/35hjxEb.