2.5 مليون مشترك في «ضمان»

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، أن الشركة تقدم حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 2.5 مليون مشترك في الإمارات، أي ما يعادل ربع سكان الدولة، وتعمل على زيادة عدد عملائها من خلال تقديم خدمات بقيمة مضافة عالية عن خدمات فريدة، مثل برامج إدارة الأمراض.

وأضاف، خلال الإحاطة الإعلامية في مقر الشركة أمس، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها أن «ضمان»، نجحت خلال السنوات الأربع الماضية بتسجيل زيادة بنسبة 40% في أعداد الموظفين من مواطني الدولة، مما يؤكد الاستثمار الناجح لرأس المال البشري للشركة.

وكشف حمد المحياس عن إطلاق خدمات تأمينية جديدة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في أبوظبي، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى هذه الفئات في منازلهم قريباً.

وأطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، استراتيجيتها الجديدة والتي تعيد من خلالها رسم خريطة أعمالها المستقبلية تعزيزاً لريادتها قطاع التأمين الصحي في وقت تحتفي خلاله بالذكرى الخامسة عشرة على انطلاقتها، بصفتها أكبر مزود خدمات تأمين صحي على مستوى دولة الإمارات.

وأشار حمد المحياس إلى أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للشركة تستند على أربع دعائم رئيسية ستسهم في مواصلة «ضمان» تطوير خدماتها وحلولها المبتكرة لمشتركيها في جميع أنحاء الدولة، في خطوة ترسخ حضورها على المستوى الوطني، بالتزامن مع احتفال الدولة بالعام الخمسين.

وتتضمن الركائز الأربع الرئيسية لاستراتيجية «ضمان»، تأمين استدامة الشراكات الواسعة التي تتمتع بها الشركة مع الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدين لدى الشركة لتوفر لمشتركيها فرصة الوصول إلى الخدمات التي تُقدمها، ومواصلة التميّز التشغيلي في مختلف أقسام الشركة، وتقديم الحلول الذكية المبتكرة الأفضل من نوعها في القطاع.

وقال حمد المحياس: «تحرص (ضمان) على تحفيز وتشجيع الابتكار بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات ذات الصلة بالرعاية الصحية، مستندة إلى طواقمها التي تتمتع بسوية عالية من الكفاءات والمهارات والمعرفة، وهو ما يزوّد عملاءها بقيمة مضافة عالية عن طريق خدمات فريدة، مثل برامج إدارة الأمراض. كما تدير (ضمان) مركزاً لاتصالات العملاء يعمل على مدار الساعة، ويعمل لديها فريق متخصص في إدارة الخدمات الطبية يتعاون بشكل مباشر مع شبكة الشركة من مزودي الرعاية الصحية، والتي تزخر بأكثر من 3 آلاف منشأة طبية».

وأكد أن «ضمان» حافظت على موقعها في طليعة الجهود الابتكارية في قطاع التأمين الصحي، حيث بادرت الشركة بربط وثائق التأمين الصحي الخاصة بها ببطاقة الهوية الإماراتية لمشتركيها في سابقة من نوعها، ما يلغي الحاجة إلى إصدار بطاقة التأمين البلاستيكية، وزودت مشتركيها مؤخراً بأحدث التطورات التكنولوجية من خلال طرح فرع الخدمات الرقمية الذكية «حياكم - ثقة». بالإضافة لتقديم خدمات ذكية فريدة من نوعها فيما يتعلق بالموافقات الطبية التي تصل إلى أكثر من 100 ألف مطالبة في اليوم الواحد والتي يتم إدارتها إلكترونياً منذ لحظة الوصول إلى المراجعة والدفع عن طريق المالية دون أي تدخل بشري، وذلك نتيجة الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.

وأشار إلى أن الشركة تمكّنت من تحقيق جميع هذه الإنجازات بفضل بنيتها التحتية القوية في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما ستُسهم الاستثمارات المتواصلة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الخاصة بالشركة في تعزيز التزامها بالابتكار التكنولوجي.

شراكات مستدامة

ولفت حمد المحياس إلى أن شركة ضمان تأسست عام 2006 لتكون أول مزود متخصص بتقديم خدمات التأمين الصحي في دولة الإمارات، حيث نجحت الشركة منذ تأسيسها في التطور لتكون أكبر مزود لخدمات التأمين الصحي في الدولة، ولتُصبح شريكاً حكومياً موثوقاً من خلال سلسلة من البرامج، فضلاً عن دورها في تصميم وتنفيذ نظام التأمين الصحي والإشراف على جودته.

وقال: «تعد (ضمان) شريكاً استراتيجياً طويل الأمد للحكومة، ويأتي الحفاظ على استمرارية هذه الشراكة المثمرة بالنسبة للجانبين في صميم الاستراتيجية الجديدة لشركة ضمان، بما ينسجم مع مساعيها نحو المساهمة في الأعوام الخمسين المقبلة. والتزمت (ضمان) منذ تأسيسها بدعم حكومة أبوظبي على تصميم نظام رعاية صحية عالي الجودة وتطبيقه ومراقبته، عبر توفير برامج تأمين صحي مصممة خصيصاً لتناسب متطلبات جميع المواطنين والمقيمين».

ونوه بأن «ضمان» تتميز بإدارتها لأكثر شبكات الرعاية الصحية شمولاً على مستوى دولة الإمارات وفق ممارسات ومعايير استراتيجية لتكون نموذجاً في الحفاظ على أموال المتعاملين والأطراف المعنية والجهات الحكومية، وذلك من خلال تصميم وتقديم نظام تغطية تأمين صحي يسهم في تعزيز القيمة المضافة مقارنة برسوم الخدمات الطبية المتاحة.

التميّز التشغيلي

أكد حمد المحياس أن «ضمان» ستُواصل ضمان الاعتماد على خبرتها الرائدة في القطاع لتطبيق ممارسات متكاملة للاشتراك بخدمات التأمين، كما توفر الشركة في الوقت ذاته إمكانية الوصول بسهولة إلى محفظة خدماتها ومنتجاتها على مدار الساعة عن طريق تطبيق المحمول ومراكز خدمة العملاء. وذكر المحياس أن الشركة تبحث عن فرص توسعية عالمياً، حيث إنها بدأت في ألمانيا لإدارة المطالبات المالية الدولة، بالإضافة للتوسع في المنطقة، لا سيما دول الجوار في الأسواق السعودية والكويتية والبحرينية، منوهاً بأن الشركة قائمة حالياً بالسوق السعودية من خلال الشراكة مع «عناية» السعودية، وتعتزم التوسع في أسواق أخرى. وفي رده على الاستفسارات الإعلامية حول تحمل كلفة مسحة PCR للكشف عن «كوفيد-19»، أوضح المحياس أن الفحوص لمرض «كوفيد-19» مثلها، مثل الفحوص الأخرى، تُغطى إذا كانت هناك ضرورة طبيةً، أما إذا كان الفحص بشكل دوري لما تتطلبه المؤسسات والجهات، فإنها تكون خارج التغطية التأمينية. وفي استفسار حول ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي لكبار السن، نوه المحياس بأن أسعار وثائق التأمين مبنية على العمر والحالة الصحية للمؤمن عليه، ومن الطبيعي أن تكون فئة كبار السن والأطفال أكثر عرضة للأمراض، إلا أن شركة «ضمان» تهتم بهذه الفئة طالما هناك تجديد سنوي لوثائق التأمين مع الشركة، مشيراً إلى أن خروج المؤمّن عليه من الشركة والعودة إليها مرة ثانية، يؤثر على القيمة المالية السنوية للتأمين، ويتم التعامل معه كمشترك جديد، وبالتالي تزيد الأسعار مقارنة بالعملاء الدائمين. وفي استفسار حول المنتجات التأمينية للزائرين من خارج الدولة بغرض السياحة العلاجية، أكد المحياس أن «ضمان» تدرس حالياً مع أحد مستشفيات أبوظبي، توفير منتج تأميني خاص بأمراض الأورام، والذي من شأنه أن يسهم في تنشيط السياحة العلاجية بالدولة، بالإضافة إلى التعاون مع المستشفيات خارج الدولة، التي يتم إرسال مرضى من عملاء «ضمان» للعلاج بها بحيث يتم تبادل المرضى معهم.

دور محوري

قال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»: على مدى 15 عاماً، لعبت «ضمان» دوراً محورياً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي من خلالها جهودها الرامية إلى تطوير قطاعي التأمين والرعاية الصحية في الإمارة، وبفضل نظام التأمين الصحي الشامل، يحظى جميع المواطنين والمقيمين على أرضها بفرص الوصول إلى تغطية مستدامة وعالية الجودة لخدمات الرعاية الصحية، بما ينسجم مع هذه الرؤية الحكومية الطموحة.

وأضاف: «بعد مرور عقد ونصف العقد على تأسيس الشركة، نشارف اليوم على بدء مرحلة جديدة تتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام الخمسين، فقد حرصنا على تصميم توجه استراتيجي جديد ينسجم مع الإمكانات التي تتمتع بها (ضمان) لتلبية التطلعات المنصوص عليها في مئوية الإمارات 2071».