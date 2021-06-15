«طوارئ رأس الخيمة»: التطعيم يدعم وتيرة التعافي

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن من مصلحة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في الإمارة، الحصول على التطعيم للوصول إلى مرحلة التعافي، حيث يحد التطعيم من انتشار «كوفيد - 19»، كما يساهم في التقليل من حالات الدخول إلى المستشفيات، وتقليل مدة المكوث في المستشفيات والحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بحسب النتائج والتقارير الصحية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يدعم تسريع وتيرة التعافي والحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وكافة الأعضاء من ممثلي الجهات المختصة والمعنية في الإمارة. وناقش المجتمعون سير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها في الإمارة، وتأكيد متابعة استمرار جهود فرق التدقيق عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بدعم جهود الحملة الوطنية للتطعيم، لمواصلة تحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة.

وأكدوا فاعلية التطعيم في الحماية والتقليل من فرص انتقال العدوى بحسب التقارير والإحصائيات الصادرة من الجهات الصحية في الدولة.