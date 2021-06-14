في امتحانات «الثاني عشر».. «اللغة العربية» بلا مطبات

دينا جوني (دبي)

تباينت آراء طلبة الصف «الثاني عشر» من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة بشأن اختبار مادة اللغة العربية الذي أدّوه، أمس، في اليوم الخامس من امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2020 - 2021.

وعلى الرغم من عدم ورود شكوى جماعية من قبل طلبة «الثاني عشر» بشأن الاختبار، سواء إلى مديري المدارس التي تضم اللجان الامتحانية، أو إلى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلا أن عدداً من الطلبة اعتبر أن الأسئلة كانت خارجة عن المألوف وغير متوقعة، فيما أشار طلبة آخرون إلى أن الامتحان كان غاية في السهولة لأي طالب قد راجع الوحدات الدراسية المقررة بالشكل المطلوب.

ويؤدي طلبة «الثاني عشر»، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الإنجليزية للطلبة في مختلف المسارات المتقدم والعام والنخبة والتطبيقي.

وتنظم المدارس الحكومية امتحانات نهاية العام، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية التي نصّ عليها بروتوكول تطبيق الإجراءات الوقائية، خلال فترة الامتحانات، وتتم عملية تنظيم دخول الطلبة إلى المدرسة الذين يجب أن يحضروا إلى المدرسة قبل نصف ساعة من بدء الاختبار بالحدّ الأقصى، بحيث يتم تجنّب الازدحام أثناء الدخول والخروج. كما تلتزم المدارس بإجراء كشف حراري للطلبة والكوادر الموجودة في المدرسة، والسماح بالدخول لمن لا تزيد درجة حرارتهم عن 37.5 درجة مئوية.

وفي قاعات الاختبار، يتحقق مديرو المدارس من تحقيق التباعد بين الطلبة داخل اللجان، وتعقيم جميع الكراسي والطاولات في قاعات الاختبار يومياً، وتوفير معقمات الأيدي عند مداخل القاعات، وارتداء الكمامات طوال فترة الوجود داخل المدرسة، وكذلك فصل مداخل القاعات عن مخارجها، وأن تكون أولوية المراقبة للمعلمين الذين تلقوا اللقاح ومرّت 28 يوماً على الجرعة الثانية.