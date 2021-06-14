طلاب عجمان: امتحان اللغة العربية كان جيداً

سعيد أحمد (عجمان)

أبدى عدد من طلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، ارتياحهم من سهولة معظم أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، كما أن الوقت كان كافياً.

وقال الطالب عبدالله يعقوب من مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، إن أسئلة الامتحان، تخللها عدد من الأسئلة الغامضة، التي تحتاج إلى إجابة مؤكدة 100%، ما تسببت في إرباكهم بعض الشيء، لافتين إلى أنهم تجاوزوا تلك الأسئلة، وأن الاختبار كان جيداً، ولم يستغرق منهم وقتاً طويلاً. وأكد الطالب خليفة حسن، من مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان، أن اختبار مادة اللغة العربية لم تكن جميع الأسئلة سهلة، بل جاء عدد منها غامضاً، وتحتاج إلى طالب فاهم السؤال بشكل جيد، حتى يتمكن من الإجابة الصحيحة، مؤكداً أن مثل هذه الأسئلة تؤثر على درجاتهم النهائية، وتخفض من نسبة التفوق. وأضاف الطالب محمد إبراهيم، من مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان، أن معظم الأسئلة جاءت سهلة، ولم تستغرق الإجابة عنها وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن الاختبار بصفة عامة سهل، وفي متناول الطالب المتوسط.