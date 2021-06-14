«نقل عجمان» تستعرض مستجدات العمل

عجمان (وام)

اطلع مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان خلال اجتماعه الافتراضي برئاسة محمد عبدالله بن علوان رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة والمديرين التنفيذيين..على البيانات المالية الختامية لعام 2020، وتم اعتمادها واطلع على مستجدات العمل.

وثمن رئيس مجلس الإدارة جهود الهيئة وموظفيها وأدائهم المتميز وقدرة فريق عمل الهيئة على مواجهة الصعوبات وسعيهم الدائم لاتباع أفضل الحلول لضمان استمرارية الأعمال، وتقدم المجلس بالشكر للدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط على عمله وجهوده الكبيرة خلال فترة عضويته في مجلس إدارة هيئة النقل.

واستعرض المجلس مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي 2021 بدورته الثامنة والعشرين، والذي تم خلاله عرض العديد من خدمات النقل التي أسهمت بتطوير قطاع النقل والمواصلات في إمارة عجمان مثل تطبيق Route والخدمات العديدة المتاحة في التطبيق بخياراته المختلفة من مركبات الأجرة العادية إلى الليموزين، بالإضافة إلى خدمة كشتة، والتي تعتبر من إحدى وسائل النقل الترفيهية والثقافية للسياح في إمارة عجمان والنقل البحري المتمثل في العبرات.

كما تم استعراض احصائيات النقل للربع الأول من عام 2021، حيث بلغ عدد رحلات حافلات النقل العام في الربع الأول من العام الجاري 28.034 رحلة، في حين بلغ إجمالي عدد الركاب عبر الخطوط الداخلية والخارجية 544.574 راكباً، مما يشير إلى نمو عدد المستخدمين لوسائل النقل العام في إمارة عجمان، كما تم استعراض إحصائيات مشروع الحافلة تحت الطلب BOD، والذي بدوره شهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري. وتم استعراض نسبة زيادة ركاب النقل البحري للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وقد بلغت 65%، أما نسبة زيادة ركاب أجرة مهرة النسائية للربع الأول لهذا العام مقارنة بالعام الماضي بلغت 38%.