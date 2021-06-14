عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية إسرائيل الجديد التعاون الثنائي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي يائير لابيد وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية الجديد أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي.

وأضاف مكتب سموه، في تغريدة على «تويتر»، «هنأ سموه معالي يائير لابيد على توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح».