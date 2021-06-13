مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال تحتفي بطلابها

العين (وام)

نظمت مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال «MBK»، حفلاً مميزاً بمناسبة نهاية العام الدراسي 2020-2021 لأطفال الروضة الثانية، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. وهنأت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أطفال الروضة والآباء والمعلمين على انتهاء واحد من أصعب الأعوام الدراسية التي جاءت في ظل جائحة «كوفيد-19». وقالت «بإرادة قيادتنا الرشيدة وعطاء وعمل الجميع، استطعنا أن نتخطى الصعوبات حتى وصلنا إلى فرحة النجاح والتخرج». وأضافت أن رحلة الطفل منذ خطواته الأولى في طريق العلم مرهونة بالتناغم ما بين الآباء والمدرسة، وإدراك كل طرف لدوره الحقيقي والتنسيق ما بينهما، وتفهم الجميع لآليات العمل التي تربطهم سوياً في سبيل بناء شخصية الطفل لنخرج للمجتمع طفلاً صالحاً ومبدعاً ومؤمناً بقيم العصر الحديث من دون الإخلال بالموروث القيمي والأخلاقي للمجتمع للحفاظ على الوطن وهويته راسخة ومتماسكة. وتضمن حفل تخريج أطفال مدرسة «MBK» هذا العام الذي تم تنفيذه على مدار يومين متتاليين، حفلاً افتراضياً عبر منصة تيمز شارك فيه الأطفال وأولياء أمورهم، وحفلاً مباشراً عبر قوافل السيارات التي استقبلتها المدرسة في ساحتها الخارجية وسط إجراءات احترازية.