«الرياضيات».. سهل وصعب بين «المتقدم» و«العام» في أبوظبي

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد عدد من طلبة مدارس أبوظبي وجود تفاوت بصعوبة اختبار مادة الرياضيات ما بين السهل والمتوسط، وذلك وفقاً لنموذج الاختبار الذي تلقاه الطلبة في القسمين المتقدم والعام.

وقال الطالب فلاح العلي من القسم العام، إن مستوى اختبار مادة الرياضيات سهل، ويتميز بسؤال يحتوي على 4 إجابات، ويضم الاختبار نظام نماذج مختلفة بين الطلبة، بالإضافة إلى أن هنالك مسائل كتابية تحتاج للذكاء والفطنة حتى تحصل على الإجابة الصحيحة.

وأوضح الطالب أحمد المغازي من القسم المتقدم، أن مستوى اختبار مادة الرياضيات ما بين السهل والمتوسط، ولكن هناك ما يقارب 5 أسئلة على مستوى عالٍ لمن يتميزون بالذكاء الحاد والفطنة، ليقوي الطالب نفسه ومهاراته الطلابية حتى يستطيع أن يبدع في نماذج الاختبارات القادمة الذكية، كما أنها حاجز صعوبة لدى معظم الطلاب الذين لم يستطيعوا تمييز الاختلاف بين الأجوبة الصحيحة، حيث إن بقية الأسئلة جميعها من الكتاب، وإن الاختبار واضح وسهل، ومن السهل الحصول على درجات إضافية تزيد المعدل العام.