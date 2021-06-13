طلبة أم القيوين يشكون صعوبة الرياضيات

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عدد من طلبة الثاني عشر بأم القيوين، أن معظم أسئلة امتحان مادة الرياضيات، جاءت صعبة وتحتاج لتفكير وفهم، مؤكدين أنها أخذت منهم وقتاً طويلاً للإجابة عليها، والتأكد من صحتها.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، إن معظم الطلاب أبدوا ملاحظاتهم بعد أدائهم الاختبار، الذي اعتبروه أصعب امتحان يمر عليهم حتى الآن، لافتاً إلى أن مستويات الطلاب تختلف من طالب إلى آخر، ومن يستعد جيداً يتمكن من حل الأسئلة بسهولة. وأشار إلى أنه يجب على الطلاب عدم تضييع الوقت في التفكير بالامتحانات السابقة، والتركيز على القادم، والاستعداد الجيد لها، مشيراً إلى أن صفاء الذهن يساعد على استرجاع المعلومات التي تمت دراستها. وقال الطالب سعود كايد عبيد من أم القيوين، إن أسئلة امتحان مادة الرياضيات، تحتاج إلى فهم عميق، وإجابة مؤكدة وليست عشوائية، لافتاً إلى أن الأسئلة وضعت للطالب المتفوق، ولم يتم مراعاة المستويات الأخرى. وأضاف الطالب محمد ماجد محمد من أم القيوين، أنه استطاع الإجابة على معظم الأسئلة، التي يعتقد أنها صحيحة 70%، في حين أجاب على بقية الأسئلة بطريقة غير مؤكدة، لافتاً إلى أن الوقت لم يسعفه للمراجعة والتأكد من أنه أجاب بشكل صحيح.