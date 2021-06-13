«الرياضيات» صعب لـ«المتقدم».. سهل لـ«العام» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد عدد من طلبة الصف الثاني عشر بالقسم المتقدم في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، صعوبة اختبار الرياضيات الذي استأنفوا به الأسبوع الثاني، أمس، والتي يؤدونها في المدارس إلكترونياً. وجاء امتحان الرياضيات في 20 سؤالاً اختيارياً، والتي وصفها الطلبة بالغامضة والصعبة والطويلة التي تحتاج لوقت أطول، حيث يخصص لكل اجابة مدة زمنية محددة غير كافية، على حد تعبيرهم، مشددين على أن الأسئلة جاءت 80% صعبة وفوق مستوى الطالب المتوسط. أما طلاب القسم العام، فكانت حظوظهم أفضل، على حد تعبيرهم، والتي كان سببها وضوح الأسئلة، على الرغم من وجود بعض الأسئلة التي يقصد الغرض منها تمييز الطالب المتوسط والطالب المتميز. ووصف الطالب خليفة الظهوري في القسم المتقدم اختبار الرياضيات بأنه تعجيزي، وأغلب الاسئلة الـ 20 تمتاز بالغموض والصعوبة التي عجز الطالب عن حلها والتأكد من مدى صحة إجابته، والتي أجمع عليها زملاؤه الطلاب أيضاً، الذين أكدوا بدورهم أن الامتحان لم يراع الفروق الفردية للطلاب وتضمن أكثر من 80% من الأسئلة الصعبة أجزاء غير مباشرة أعاقت تقدمهم، أمس، مطالبين الوزارة بمراعاة غموض تلك الأسئلة، وعامل الوقت المحدد للإجابة عنها عند تصحيح الامتحان.

وقال الطالب عبدالله يعقوب أحمد في القسم العام، إن اختبار مادة الرياضيات جاء جيداً وفي متناول الطالب المتوسط، ولم يخل من أسئلة الذكاء، ولكنه بشكل راعى الفروق الطلابية.

«الوقت» يداهم طلبة عجمان

انتهى الوقت ولم ينهِ بعض طلبة عجمان الإجابة عن جميع أسئلة امتحان مادة الرياضيات، واضطروا للإجابة عن عددٍ من الأسئلة بطريقة سريعة، ولم تسعفهم الفترة الزمنية لمراجعة الإجابات، للتأكد من صحتها. وقال الطالب عبيد سالم عبيد من مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، إنه بسبب ضيق الوقت، وطول التفكير في الأسئلة، التي جاء بعضها صعباً، ويحتاج إلى فهم وتركيز، لم يتمكن من الإجابة عن عدد من الأسئلة، لافتاً إلى أن الاختبار فاجأهم، ولم يكن كما توقعوه. وأيده الطالب منصور محمد من مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان، الذي أكد أن معظم الأسئلة كان يحتاج لجهد ووقت طويل للإجابة علنها بشكل صحيح، مشيراً إلى أن بعض الطلاب ظلوا في مقاعدهم حتى انتهت الفترة الزمنية المحددة للاختبار، وأغلق الموقع الإلكتروني، ولم يتمكنوا من مراجعة الإجابات.

وأضاف الطالب محمد السويدي من مدرسة حميد بن عبدالعزيز بعجمان، أن الامتحان جيد وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن تخللته بعض الأسئلة الصعبة، التي أخذت منهم وقتاً للإجابة عنها، وأربكت معظم الطلاب، لافتاً إلى أنه لم تتم مراعاة تحديد فترة زمنية أطول لمثل هذا الاختبار، الذي يحتاج إلى مزيدٍ من التفكير والفهم.