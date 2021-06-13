عيادات مسائية في مستشفيات منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قررت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» فتح عيادات مسائية في 5 مستشفيات مختلفة بجانب مركز الظفرة لطب الأسرة لاستقبال المرضى خلال الفترة المسائية بجانب الفترة الصباحية كما تقرر تشغيل عيادات أخرى خلال أيام السبت من كل أسبوع لعدد من العيادات التخصصية التي تختلف من مستشفى لأخرى حسب احتياجات كل منطقة حيث تغطي تلك العيادات الخدمات العلاجية في كل من مدينة غياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

وتشمل العيادات المسائية التي تقرر تشغيلها خلال الفترة المسائية في مستشفى السلع عيادة الباطنية وعيادة النسائية والتوليد وعيادة الأسنان والتي سيبدأ العمل بها خلال يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع في الفترة من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء بجانب عيادة الأطفال والتي سيكون العمل فيها من الاحد الى الخميس من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء.

كما تقرر تشغيل عيادات مسائية في مستشفى غياثي تشمل عيادة الباطنية من الأحد الى الخميس خلال الفترة من الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء وعيادة الأطفال من الاحد الى الخميس خلال الفترة من الثالثة مساء وحتى منتصف الليل وعيادة الأسنان خلال أيام الثلاثاء من كل اسبوع من الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء اما مستشفى المرفأ فتضم عيادتي الباطنية والأطفال خلال يومي الاحد والثلاثاء من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساء وكذلك تشغيل عيادتي الباطنية والأطفال في مستشفى ليوا من الاحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء وفي مستشفى جزيرة دلما فسيتم تشغيل عيادات الباطنية والأطفال والنساء والتوليد خلال يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع خلال الفترة من الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء.

وفي مركز الظفرة لطب الاسرة في مدينة زايد فسيتم تشغيل عيادة طب الاسرة وعيادة الأطفال من الاحد الى الخميس من الساعة الواحدة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء وكذلك عيادة الانف والأذن والحنجرة وكذلك عيادة الغدد الصماء يومي الاثنين من كل اسبوع من الساعة الواحدة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

العيادات التخصصية

كما قررت ادارة مستشفيات الظفرة تشغيل عدد من العيادات التخصصية يوم السبت من كل اسبوع منها عيادة الباطنية والأطفال من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساء وعيادة الأسنان من الساعة 4 مساء وحتى 8 مساء وذلك في مستشفى غياثي بينما سيتم تشغيل عيادات الباطنية والأطفال والنساء والتوليد والأسنان في مستشفى السلع من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساء اما مستشفى المرفأ فسيتم تشغيل عيادتي الباطنية والأطفال من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء وفي مستشفى ليوا فسيتم تشغيل عيادة الطب العام وفي مستشفى جزيرة دلما فتشمل عيادة الباطنية والأطفال وعيادة النساء والتوليد وفي مركز الظفرة لطب الاسرة فسيتم تشغيل عيادتي طب الاسرة والأطفال وذلك خلال نفس الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.