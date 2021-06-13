«صحة»: إطلاق «واتساب للأعمال» لحجوزات مواعيد المرضى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إطلاق قناة «واتساب للأعمال» كوسيلة إضافية تتيح للمرضى إدارة تجاربهم الصحية عبر الشبكة. ويتكامل إدخال القناة الجديدة مع أنظمة حجز المواعيد الأساسية الحالية لدى «صحة»، مثل بوابة المريض، وتطبيق «صحة» ومركز الاتصال، وذلك للارتقاء بتجارب المرضى، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية.

وسيسهم إطلاق قناة «واتساب للأعمال» من «صحة» في التشغيل الآلي بنسبة 70% لتفاعلات المرضى عبر الشبكة، والمتعلقة بإدارة مواعيدهم الطبية، وغيرها من الطلبات العامة الأخرى بصورة ذاتية، بما يتيح للمرضى تحديد حجوزات المواعيد الجديدة وإدارتها ومتابعتها وإلغائها في أقل من دقيقتين، بالإضافة إلى عرض جميع الحجوزات، والوصول إلى المعلومات العامة، ومتابعة آخر الأخبار والمستجدات.

وقال بدر القبيسي، المدير التنفيذي للمعلومات في مجموعة «صحة»: «نفخر في (صحة) بحرصنا على تلبية احتياجات عملائنا والإصغاء لملاحظاتهم واقتراحاتهم وتضمينها في عملياتنا وخدماتنا. وبناءً على نتائج استطلاع تجربة المريض الأخيرة لدينا، طلبت نسبة 70% من مرضى (صحة) الحصول على خدمات ذاتية تساعدهم في إدارة مواعيدهم وغيرها من الخدمات بسهولة، وخاصة باستخدام (واتساب) أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي الرائجة على الهواتف المتحركة».

وتتوافق ميزة «واتساب للأعمال» الجديدة من «صحة» مع بوابة المريض عبر الإنترنت ومع تطبيق «صحة»، بما يضمن مزامنة جميع المواعيد المحجوزة أو التي تم تعديلها أو إلغاؤها على الفور عبر جميع نقاط الاتصال المتكاملة.

وانطلاقاً من مكانتها الرائدة كدعامة أساسية لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، تواصل «صحة» جهودها الرامية لدمج التكنولوجيا والابتكار في عملياتها وخدماتها مع التركيز على المريض. فمنذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، حرصت شبكة «صحة» على تزويد المجتمع بمنصّة يسهل الوصول إليها للحصول على المعلومات الدقيقة والخدمات المتعلقة بالجائحة، عبر تقديم خدمة «واتساب» الآلية لإبقاء الجمهور على اطلاع دائم، والحدّ من انتشار الأخبار الخاطئة والشائعات. كما قدمت الشبكة خدمة التطبيب عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية، والتي أنجزت منذ إطلاقها أكثر من 460 ألف استشارة هاتفية وعبر الفيديو. كما تتواصل ترقية تطبيق «صحة»، باعتباره أداة المرضى الرئيسية لحجز المواعيد والوصول إلى التقارير الطبية وإدارة شؤونهم الصحية.

وقال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في مجموعة «صحة»: «في إطار جهودنا الهادفة إلى الارتقاء المتواصل بتجارب المرضى، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الذكية والفعالة في أبوظبي، نعمل على إعادة تعريف مفاهيم الرعاية الصحية المتميزة من خلال اعتماد التكنولوجيا المبتكرة.