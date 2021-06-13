«صحة دبي» تستضيف امتحان «البورد العربي»

دبي (الاتحاد)

استضافت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، بالتعاون مع صحة أبوظبي الامتحان السريري والشفوي لاختصاص أمراض النساء والولادة التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، لتكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها هذا الامتحان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد البروفيسور شوقي صالح رئيس المجلس العلمي لاختصاص الولادة وأمراض النساء في المجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجهود والإجراءات المتميزة لسير الامتحان والتي اتسمت بالسلاسة والتنظيم الجيد رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. ومن جانبها، أشارت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي إلى الاهتمام الذي توليه «الهيئة» لاستشراف مستقبل التعليم الطبي لصناعة جيل واعٍ وقادر على مواكبة المستجدات العالمية في المجال الطبي.